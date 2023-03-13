В ЛНР открыли школу волонтеров «Путь Добра»

В дальнейшем молодежь сможет повысить уровень волонтерской деятельности в Республике

В Луганской Народной Республике был дан старт обучающих курсов школы волонтеров «Путь Добра». Студенты и школьники смогут узнать о законодательстве Российской Федерации о волонтерской деятельности. Об этом сообщили заместитель председателя Правительства ДНР Анна Тодорова.

— Для студентов вузов, колледжей, школьников старших классов будут проведены лекции, которые позволят инициативной молодежи изучить законодательство Российской Федерации о волонтерской деятельности, ребята обучатся навыкам проектной деятельности, основам тайм-менеджмента, командообразования, — отметила Тодорова.

Проект был организован луганским штабом всероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ совместно с российским обществом «Знание». В пресс-службе добавили, что обучение молодежи позволит организовать волонтерскую деятельность на территории ЛНР на более высоком уровне.

Напомним, что ранее восемь одаренных школьников из ДНР отправились в Краснодарский край для участие в форуме «Педагог России». Ребята получат новые знания, знакомства и незабываемы впечатления.

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