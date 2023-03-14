Жителей ДНР приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов по развитию территорий

Самые интересные инициативы будут поддержаны и отмечены Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жителям ДНР подсказали, как решить остросоциальные проблемы своих территорий. Об этом на брифинге в ДАН сообщил координатор специальных проектов платформы «Россия - страна возможностей» в ДНР Никита Киосев.

Он пояснил, что для тех граждан Республики, у которых есть свой проект или идея по поводу того, как улучшить жизнь своего учебного заведения, населенного пункта или, скажем, всего региона в целом, существует конкурс «Моя страна - моя Россия», который проводится вот уже на протяжении последних двадцати лет.

- В 2022 году свои проекты представили свыше 93 тысяч человек, - отметил Киосев.

Уточняется, что задача конкурса - привлечь молодежь к участию в жизни своих территорий, развитию экономики, а также социальной и научно-педагогической сфер.

В этом году конкурс «Моя страна - моя Россия» пройдет в 15 номинациях, которые охватят почти весь спектр «социалки». Победители получат призы от партнеров и помощь в реализации своих проектов в крупнейших компаниях страны. Авторы наиболее интересных инициатив могут быть трудоустроены.

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