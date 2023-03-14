В ЛНР заявили, что принятие законов об админустройстве и округах поможет запуску местных отделений федеральных органов власти

Леонид Пасечник подписал два важнейших для жителей Луганской Народной Республики закона. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Принятие законов об административно-территориальном устройстве и округах станут в ЛНР основой для полноценного запуска территориальных отделений федеральных органов власти. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Леонид Пасечник, который уже подписал оба документа.

Он отметил, что эти законы урегулировали внутреннее устройство региона как субъекта РФ, законодательно установив на его территории 11 городских и 17 муниципальных округов.

- Это не просто большой шаг к интеграции Луганской Народной Республики в российское правовое поле, но и основа для организации публичной власти в городах и районах - полноценного запуска территориальных отделений федеральных органов власти (пенсионных фондов, прокуратуры, полиции, федеральных судов) и предоставления всех видов государственной поддержки (пенсий, социальных пособий, льгот, медицинских услуг), положенных гражданам РФ, - заявил лидер ЛНР.

По словам Пасечника, муниципалитеты уже сформированы, все населенные пункты закреплены за администрациями. Жители могут обратиться туда за разрешением волнующих их проблем.

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