В Луганске проведут замену пяти километров аварийных участков водовода

Новая технология позволяет не раскапывать всю протяженность аварийного трубопровода, а заменять участки «изнутри». Фото: ЛИЦ

Специалисты из Москвы проведут в Луганске замену пяти километров аварийных участков водовода. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии «Лугансквода».

Там уточнили, что ряд ремонтных работ производится уже сегодня, в том числе идет замена изношенных участков стального водовода диаметром 700 мм по кварталу Дружбы и улице Советская. В частности, ведется ремонт труб от улицы 50 лет Образования СССР до улицы Луначарского и от улицы Чапаева до улицы Андрея Линева.

Как рассказали коммунальщики, замена водовода осуществляется по новой технологии - когда аварийную трубу не раскапывают целиком, а вскрывают при помощи пяти-шести котлованов на километр трассы. После этого внутрь старой стальной трубы укладывают новую пластиковую.

- Технология позволяет не раскапывать всю протяженность аварийного трубопровода, а заменять участки «изнутри», - объяснили специалисты.

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