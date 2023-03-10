В Луганске заменят крупный участок теплотрассы

Работы проводят московские специалисты в рамках оказания помощи по восстановлению инженерной инфраструктуры города. Фото: «Луганьмедиа»

Строители из Москвы проводят замену части теплотрассы в Луганске. Работы проходят в Артемовском районе города. Об этом сообщили в управлении «ЛуганскТепло» государственного унитарного предприятия «Луганскгаз».

Там уточнили, что специалисты производят замену труб общей протяженностью более километра.

- На улице Победоносная проводятся работы по замене труб теплотрассы диаметром 426 мм и протяженностью 1 558 м. Работы проводятся московскими коллегами в рамках программы помощи города Москва по восстановлению инженерной инфраструктуры города Луганск, - рассказала начальник управления Юлия Ткачева.

Сообщается также, что подрядчики заменят участок тепловой сети длиной 779 метров, что даст возможность обеспечить постоянную подачу тепла жителям Артемовского района.

В управлении также отметили, в прошлом году благодаря помощи московских коллег предприятию удалось заменить более двух километров тепловых сетей, а в этом году планируется замена 11 километров теплокоммуникаций.

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