В Антраците отремонтировали кабельные линии и установили три новых подстанции

В городе провели работы по повышению надежности электроснабжения Фото: Александр КОЦ

В городе Антрацит благодаря помощи региона-куратора провели работы по повышению надежности электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Республиканская сетевая компания».

Там уточнили, что для гарантии безаварийного функционирования энергетической системы города специалисты из Ставропольского края заменили на двух кабельных линиях 95 опор и смонтировали около восьми километров самонесущего изолированного провода.

- Выполнен капитальный ремонт трех кабельных линий 6 кВ, а также смонтированы и установлены три новые комплектные трансформаторные подстанции, - рассказали в организации.

Энергетики также напомнили, что сейчас ставропольцы реконструируют в Антраците кабельную линию 6 кВ протяженностью более километра. Ремонтники из «ЮжСтройЭнерго» готовят траншею для дальнейшей укладки кабеля.

Тем временем в Горском и Золотом установят водонапорные башни для снабжения домов. В этом Луганской Народной Республике поможет Калужская область.

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