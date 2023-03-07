В ЛНР установят водонапорные башни для снабжения домов в Горском и Золотом

На совещании с администрацией города были и коллеги из региона-шефа. Фото: пресс-служба администрации Первомайска

Калужская область установит водонапорные башки и пробурит скважины возле двух котельных в городах Горское и Золотое. Специалисты уже выехали на место для согласования работ. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

— После изучения технической документации специалисты выехали на адреса производства работ для согласования всех вопросов непосредственно на месте, — рассказал глава городской администрации. — Надеюсь, что после выполнения всего комплекса работ данные локальные источники водоснабжения помогут бесперебойно снабжать теплом многоквартирные жилые дома в указанных населённых пунктах, где ранее в домах было централизованное отопление.

Колягин подчеркнул, что ранее власти Первомайска провели совещание с коллегами из Калужской области, а также с представителями территориальных подразделений ресурсоснабжающих организаций и компании «Фонд развития территорий» для согласования работ.

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