Денис Пушилин: «США стремятся дожать Россию, наша задача - сорвать эти планы»

Денис Пушилин считает, что США хотят решить свои финансовые проблемы за счет России. Фото: пресс-служба Главы ДНР

США стремятся «дожать» Россию, чтобы получить материальные ресурсы для выхода из собственного финансового кризиса. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Отметим, что в США за неделю обанкротились сразу три крупных банка - Signature Bank, Silvergate и Silicon Valley Bank (SVB).

- Кризис ликвидности нарастает каскадом. Байден, от которого все ждали срочного пакета антикризисных мер, сегодня заявил, что средства разорившихся банков будут доступны вкладчикам. Представляется, что Белый дом предсказуемо увеличит вливания в банковскую систему своим привычным способом - запустит на полную мощность печатный станок. Но проблема в том, что банковские резервы ФРС сокращаются, - отметил он.

По словам Пушилина, Штатам очень нужны сейчас реальные материальные ресурсы.

- Для этого они, задействуя все инструменты, стремятся дожать Россию. Наша насущная задача - сорвать эти планы, - заявил он.

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