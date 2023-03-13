В ДНР считают, что банковский кризис в США не скажется на оказании финансовой помощи Украине

Роль спонсора для войны взяли на себя Соединенные Штаты Фото: Евгения ГУСЕВА

Банковский кризис в США, где банкротами стали сразу три крупных банка - Signature Bank, Silvergate и Silicon Valley Bank (SVB), никак не отобразится на оказании финансовой помощи Украине. Такое мнение выразил ДАН бывший министр экономического развития ДНР, директор Института экономических исследований Алексей Половян.

- Я не думаю, что ситуация с банками прям совсем критическая, сказать, что у них там все сможет посыпаться - ничего этого не произойдет. Понятно, что это дополнительная нагрузка для финансовой системы государства, но к глобальным каким-то потрясениям не приведет, по крайней мере на данном этапе точно. Также это не отобразится на оказании США финансовой помощи Украине, - считает аналитик.

По мнению Половяна, на сокращение финансирования киевского режима могут повлиять лишь предстоящие президентские выборы в США и рост дефицита бюджета в стране.

- Если ситуация в экономике не будет улучшаться, тогда можно будет ожидать сокращение поддержки, но это не произойдет завтра - это все в дальней перспективе, - утверждает он.

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