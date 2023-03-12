В Куйбышевском районе Донецка от обстрелов ВСУ повреждены многоквартирные дома и линии электропередач

Куйбышевский район ежедневно обстреливается ВСУ. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

Сегодня, 12 марта, в результате массированных обстрелов ВСУ в Куйбышевском районе Донецка получили повреждения многоквартирные дома, а также линии электропередач. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела поселка Северный в Куйбышевском районе получили повреждения многоквартирные дома, а также линии электропередач. На данный момент обесточены полностью поселки Северный, Октябрьский рудник и Застанционный, а также 4 котельные и горбольница № 21, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

По информации представительства ДНР в СЦКК за период с 14:00 до 21:00 территория Донецка шесть раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В направлении Киевского района было выпущено 8 снарядов калибром 155 мм, Петровского – 4, Куйбышевского – 9 снарядов натовского образца.

В Куйбышевском районе получили повреждения многоквартирные дома по следующим адресам: ул. Ленкоранская, 17, ул. Зуевская, 19 «а», 27, ул. Туманяна, 19, ул. Шахтерской славы, 9.

Напомним, что сегодня утром по центру Донецка был нанесен удар ракетами РСЗО «Смерч». Была ранена женщина, разрушены дома.

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