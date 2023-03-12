Киевские силовики обстреляли центр Донецка ракетами «Смерч», применив тактику «отвлечения» ПВО

В результате обстрела в доме по улице Левобережной была ранена пожилая женщина. Фото: СЦКК ДНР

Представительство ДНР в СЦКК, зафиксировало последствия обстрела 12 марта Калининского и Ленинского районов Донецка, а также уточнило направление ведения огня и применяемое вооружение.

- Противник вел огонь из РСЗО БМ-30 "Смерч" с применением фугасных ракет 9М55Ф со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Андреевка, - говорится в сообщении. - Это зона ответственности 79-й ОДШБр и 55-й ОАБр (командиры: 79-й ОДШБР – полковник Шандар Алексей Михайлович; 55-й ОАБр – полковник Качур Роман Владимирович).

Отмечается, что враг снова применил тактику «отвлечения» ПВО от применения основного типа вооружения. Вблизи от мест попаданий ракет РСЗО БМ-30 "Смерч" экспертами СЦКК ДНР были обнаружены фрагменты сбитой системой ПВО ракеты РСЗО Himars.

В результате обстрела по ул. Левобережной ранена женщина 1956 г.р.

Зафиксированы повреждения по 7 адресам.

Калининский район:

- ул. Левобережная, 70/2, 74/5, 71, 72 - частные жилые дома;

- ул. Левобережная, 76 - семейное общежитие;

Ленинский район:

- производственные помещения по ул. Переездной;

- ул. Переездная, 7 – частный жилой дом.

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