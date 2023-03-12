СЦКК зафиксировал последствия обстрела Перевальска со стороны ВСУ

Эксперты СЦКК зафиксировали последствия обстрела. Фото: СЦКК ЛНР

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало последствия обстрела Перевальска со стороны киевских силовиков.

ВСУ сегодня в 13:10 выпустили по городу ракету реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

- По состоянию на 17:30 в результате обстрела Перевальска с применением РСЗО HIMARS, погибли три мирных жителя, среди которых был 17-летний подросток, и семь человек получили ранения, среди которых два ребенка. Повреждены «Алчевская автостанция-1», две АЗС, продуктовый магазин, пять легковых автомобилей, - говорится в сообщении.

Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов сообщил, что одного несовершеннолетнего повезут в Луганск. Все врачи на месте, будут оказывать медицинскую помощь.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что обстрел города произвели, ориентировочно, из-под города Часов Яр, применив шрапнельную ракету GMLRS M30A1 с дальностью около 84 км.

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