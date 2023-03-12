Телеканал «Спас» передал гумпомощь защитникам ЛНР

Офицер 2-го армейского корпуса Антон Микужс рассказал о составе груза. Фото: Скриншот видео «Сыны Отечества»

Коллектив и зрители православного телеканала «Спас» передали гуманитарную помощь защитникам ЛНР. Об этом сообщили во 2-м гвардейском Луганско-Северодонецком армейском корпусе.

Офицер 2-го армейского корпуса Антон Микужс рассказал о составе груза.

- В него вошли необходимые квадрокоптеры, ноутбуки, средства индивидуальной бронезащиты, радиостанции, тактические берцы, аптечки, резиновые сапоги, утепленная форма, перчатки, фонарики, средства личной гигиены, перчатки, флеш-карты с картридерами, - проинформировал Микужс.

Он отдельно поблагодарил настоятеля и добровольцев московского храма преподобного Сергия Радонежского, которые передали окопные свечи.

Напомним, в июле 2022 года гуманитарные грузы, собранные коллективом и зрителями телеканала «Спас ТВ», были переданы артиллеристам 7-й гвардейской бригады и связистам Народной милиции ЛНР. Еще одна партия гумпомощи поступила в подразделение связи в октябре. В ноябре военнослужащим ЛНР от телеканала были переданы продукты питания, теплые вещи, бензиновый электрогенератор, котелки, медицинские препараты, средства личной гигиены, а также армейские термосы. В декабре - спальные мешки, теплые вещи, обогреватели и продукты.

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