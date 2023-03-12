Обстрел Перевальска со стороны ВСУ унес жизни трех жителей, еще 9 человек ранены

Такие воронки остаются после удара ракетами HIMARS. Фото: Архив СЦКК ЛНР

Сегодня, 12 марта, трое жителей Перевальска погибли в результате обстрела города со стороны киевских силовиков, еще девять, включая детей, ранены. Об этом сообщил глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов.

- По предварительной информации, в результате обстрела трое погибших. Шесть раненых доставлены в нашу перевальскую больницу, трое из них - несовершеннолетние. И, по предварительной информации, трое самостоятельно обратились в алчевскую больницу. То есть девять раненых и трое погибших, - сказал он.

Киевские силовики обстреляли Перевальск с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 13:10 по населенному пункту Перевальск с применением РСЗО HIMARS, выпущена одна ракета, - говорится в сообщении.

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