В Петровском районе Донецка обнаружены противопехотные мины «Лепесток»

Мины «Лепесток» чрезвычайно опасны из-за своей малозаметности. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 12 марта, в Петровском районе Донецка были обнаружены противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- В Петровском районе во дворе дома по улице Вахтангова (посёлок шахты 29) обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 5 марта, в Кировском районе по проспекту Семашко, 37А в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» получил ранение подросток 2008 года рождения.

Украинская армия начала активно минировать населенные пункты ДНР минами ПФМ-1 с середины прошлого лета. Всего на «лепестках» подорвались 94 человека, в том числе девять детей. Один из пострадавших впоследствии скончался.

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