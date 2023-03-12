Украинские войска укрепляют оборону на Краснолиманском направлении

Андрей Марочко сообщил об оперативной обстановке на севере ДНР. Фото: ЛИЦ

Киевские силовики ведут фортификационные работы в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь, сосредоточившись на оборонительных действиях. Об этом ЛИЦ сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

- Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредоточивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций. Проведение фортификационных работ отмечено в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь, - проинформировал Марочко.

Он также сообщил, что российские штурмовые подразделения заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов выгодные позиции. Они позволяют вести контроль над перемещением противника, а также создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск.

Ранее сообщалось, что подразделения российских штурмовиков взяли под контроль село Дубово-Васильевка, расположенное к северо-западу от Артемовска. Также заявлялось, что бойцы заняли всю восточную часть города и находятся в 1,2 км от центра.

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