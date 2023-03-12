Донецкий гимнаст завоевал серебряную медаль на чемпионате России

Илья Заика (слева) в упражнении на кольцах завоевал серебряную медаль.

На чемпионат России по спортивной гимнастике представитель ДНР завоевал серебряную медаль. Также отличились легкоатлеты Республики на соревнованиях в Ростовской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве спорта и туризма Республики.

- С 8 по 12 марта в Казани прошел чемпионат России по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены России, в том числе и два гимнаста из Донецкой Народной Республики, воспитанники СДЮШОР 12 г. Донецка —Илья Заика и Олег Лазоренко, - рассказали в министерстве.

Более 200 спортсменов соревновались за 14 комплектов наград. По результатам соревнований Илья Заика в упражнении на кольцах завоевал серебряную медаль.

11 марта в городе Шахты Ростовской области состоялись областные соревнования по прыжкам «Ставь планку выше». В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Ростовской области и делегация из ДНР.

В программе соревнований прыжки в длину, высоту, тройной и с шестом, а также забеги на 60 метров. По результатам соревнований в копилке у нашей делегации 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.

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