В Первомайске житель получил минно-взрывную травму

Категорически запрещается сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. Фото: МЧС ЛНР

Мужчина получил минно-взрывную травму (МВТ) в Первомайске, пострадавший госпитализирован в центральную городскую многопрофильную больницу (ЦГМБ). Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- В Первомайскую ЦГМБ госпитализирован мужчина 1969 года рождения, с диагнозом: минно-взрывная травма, травматический отрыв 1, 2, 3 пальцев правой кисти, - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили обстоятельства происшествия. Пострадавший поднял возле своего дома неизвестный предмет, который затем взорвался.

В ведомстве уже неоднократно напоминали, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы и взрывные устройства, следует не приближаться к ним; место обнаружения обозначить подручными средствами; немедленно оповестить об опасной находке по телефону службу спасения (101) или полицию (102).

Категорически запрещается сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы; собирать, хранить боеприпасы, пытаться их разобрать, нагревать, ударять по ним, сдавать в металлолом.

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