«Оставляя населенный пункт, украинские боевики старались «не оставить камня на камне»: Год назад Волноваха была освобождена от украинской оккупации

Волноваха возрождается, люди почувствовали заботу о себе. Фото: ТГ/Пушилин
Ровно год назад Волноваха, которая перед тем долгих восемь лет пребывала под украинской оккупацией, была освобождена силами русской коалиции и полностью перешла под контроль ДНР. Об том напомнил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.
По признанию главы региона, было сложно видеть город таким, каким его оставил противник.
Оставляя город, противник практически стер его с лица земли. Фото: сайт Главы ДНР
- Хорошо помню свое первое впечатление от разрушенного города - тогда мы впервые столкнулись с тактикой противника, когда оставляя населенный пункт, украинские боевики старались «не оставить камня на камне». Как нам рассказывали его жители, они расстреливали из танков в упор больницы, жилые дома, все, что попадалось на пути, - отметил он.
Оставляя город, противник практически стер его с лица земли. Фото: сайт Главы ДНР
По словам Пушилина, уже спустя год после тех страшных событий стало видно, как возрождается Волноваха, а люди чувствуют заботу о себе. Россия восстанавливает в городе школы, детсады, больницы, объекты культурного наследия.
Волноваха возрождается, люди почувствовали заботу о себе. Фото: ТГ/Пушилин
- Благодарю освободителей Волновахи, ее жителей, всю Республику, за веру в нашу Родину, за силу духа и терпение. Впереди еще много работы и по освобождению нашей земли, и по восстановлению населенных пунктов Республики, мы обязательно со всем справимся, - заверил лидер ДНР.
Волноваха возрождается, люди почувствовали заботу о себе. Фото: ТГ/Пушилин
Напомним, ранее сообщалось, что Свято-Преображенский храм в Волновахе полностью восстановят уже в этом году. Он сильно пострадал во время боевых действий прошлым мартом. Работы по ремонту храма уже наполовину выполнены. После согласования эскиза специалисты приступят к росписи внутренних помещений.
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