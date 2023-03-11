«Оставляя населенный пункт, украинские боевики старались «не оставить камня на камне»: Год назад Волноваха была освобождена от украинской оккупации

Волноваха возрождается, люди почувствовали заботу о себе. Фото: ТГ/Пушилин

Ровно год назад Волноваха, которая перед тем долгих восемь лет пребывала под украинской оккупацией, была освобождена силами русской коалиции и полностью перешла под контроль ДНР. Об том напомнил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

По признанию главы региона, было сложно видеть город таким, каким его оставил противник.

Оставляя город, противник практически стер его с лица земли. Фото: сайт Главы ДНР

- Хорошо помню свое первое впечатление от разрушенного города - тогда мы впервые столкнулись с тактикой противника, когда оставляя населенный пункт, украинские боевики старались «не оставить камня на камне». Как нам рассказывали его жители, они расстреливали из танков в упор больницы, жилые дома, все, что попадалось на пути, - отметил он.

Оставляя город, противник практически стер его с лица земли. Фото: сайт Главы ДНР

По словам Пушилина, уже спустя год после тех страшных событий стало видно, как возрождается Волноваха, а люди чувствуют заботу о себе. Россия восстанавливает в городе школы, детсады, больницы, объекты культурного наследия.

Волноваха возрождается, люди почувствовали заботу о себе. Фото: ТГ/Пушилин

- Благодарю освободителей Волновахи, ее жителей, всю Республику, за веру в нашу Родину, за силу духа и терпение. Впереди еще много работы и по освобождению нашей земли, и по восстановлению населенных пунктов Республики, мы обязательно со всем справимся, - заверил лидер ДНР.

Волноваха возрождается, люди почувствовали заботу о себе. Фото: ТГ/Пушилин

Напомним, ранее сообщалось, что Свято-Преображенский храм в Волновахе полностью восстановят уже в этом году. Он сильно пострадал во время боевых действий прошлым мартом. Работы по ремонту храма уже наполовину выполнены. После согласования эскиза специалисты приступят к росписи внутренних помещений.

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