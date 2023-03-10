Свято-Преображенский храм в Волновахе полностью восстановят уже в этом году

Сейчас на волновахском храме новый купол, его активно отстраивают. Фото: Солнцев о восстановлении

Свято-Преображенский храм Волновахи, который сильно пострадал во время боевых действий в марте прошлого года, полностью восстановят уже в этом году.

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Работы по восстановлению храма в Волновахе уже наполовину выполнены. После согласования эскиза приступят к росписи внутренних помещений. Храм будет полностью готов в этом году, - заявил он.

Сейчас на волновахском храме новый купол, его активно отстраивают. Фото: Солнцев о восстановлении

Восстановительные работы выполняют строители Ямало-Ненецкий автономный округа по распоряжению губернатора региона Дмитрия Артюхова.

- Глава округа понимает, что многим людям вера помогает выжить в трудные времена. Помощь Ямала Республике неоценима, - отметил Евгений Солнцев.

Сейчас на волновахском храме новый купол, его активно отстраивают. Фото: Солнцев о восстановлении

Свято-Преображенский храм Волновахи в марте прошлого года был практически разрушен, выжжен. Сохранились только металлическая арматура и купола. Сейчас на волновахском храме новый купол, его активно восстанавливают.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР восстановят больше 2 двух тысяч многоэтажек

Новоселье ожидает жителей, лишившихся из-за боев крыши над головой (подробнее)