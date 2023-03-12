В Горловке на пожаре погиб 56-летний мужчина

В результате пожара в частном доме погиб местный житель Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Сотрудники МЧС за минувшие сутки потушили 11 пожаров в ДНР, два из которых произошли в результате попадания боеприпасов. В Горловке на пожаре погиб местный житель. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

11 марта в Центрально-Городском районе Горловки произошел пожар в частном доме по улице Белинского. Там погиб мужчина 1966 года рождения. Причина происшествия устанавливается. От МЧС для ликвидации возгорания привлекалось 14 сотрудников и четыре единицы спецтехники.

Еще один пожар произошел в Мариуполе, ему был присвоен статус социально-значимого. Возгорание случилось в одноэтажном доме Октябрьского района по улице Кирова. Огнем уничтожена кровля, перекрытие на площади 100 кв м, а также вещи и мебель. В тушении участвовали 16 спасателей и пять единиц техники.

По данным МЧС, всего за сутки в ДНР ликвидированы 11 пожаров, два из них произошли вследствие попадания боеприпасов — в Киевском и Петровском районах Донецка.

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