В Донецке в результате обстрела ракетами РСЗО ранена женщина

В результате обстрела из РСЗО разрушены частные дома по улице Левобережной. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 12 марта, утром украинские боевики нанесли артудар по центру Донецка. В результате получила ранение мирная жительница, разрушены дома. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела из РСЗО разрушены частные дома по ул. Левобережной. Поступила информация о раненой женщине. Данные уточняются, - написал в своем телеграм-канале мэр.

Также жители в соцсетях сообщают о прилетах в частный сектор за "Амстором" по Ильича.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в 09:17 было выпущено шесть реактивных снарядов, предположительно, со стороны Орловки. Калибр и вид вооружения уточняется.

Напомним, что за истекшие сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 60 снарядов. В Куйбышевском районе Донецка погибли 8-летний ребенок и его отец. В Старомихайловке был ранен мужчина.

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