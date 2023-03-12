ВСУ утром нанесли удар по центру Донецка

Под артудар попали районы в центре Донецка. Фото: Скриншот видео ТГ/Крупнокалиберный переполох

Сегодня, 12 марта, утром украинские боевики нанесли артудар по центру Донецка. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- По сообщению жителей центр Донецка под ударами украинских фашистов. Информация о последствиях обстрелов уточняется, - написал в своем телеграм-канале мэр.

Жители в соцсетях сообщают о прилетах в районе больницы по ул. Левобережная в Ленинском районе. Коме того, местные жители фиксировали разрывы также в районе ДМЗ. Прилеты в районе «Контура». Калининский район Донецка, район Покровского храма - также сообщается о прилетах. Зафиксированы повреждения в домах - сыпались осколки, нарушено остекление в близлежащих домах. Подробности продолжаем уточнять.

По даннным СЦКК, было выпущено 6 ракет РСЗО по Буденновскому и Калинискому районам.

Напомним, что за истекшие сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 60 снарядов. В Куйбышевском районе Донецка погибли 8-летний ребенок и его отец. В Старомихайловке был ранен мужчина.

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