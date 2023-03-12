В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей, в том числе ребенок

В Куйбышевском районе Донецка от взрыва снаряда погибли 8-летний ребенок и его отец. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 60 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, ударного БПЛА. На горловском 3 обстрела из артиллерии 155 мм. На ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: Горловка, Ясиноватая, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в т.ч. ребенка 2015 г.р., в Куйбышевском районе Донецка. Ранение получил мирный житель в Старомихайловке.

Повреждены 4 домостроения в Киевском районе Донецка и Александровке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

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