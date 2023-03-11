В ДНР в рамках диспансеризации обследовали почти 70 тысяч детей

Массовая диспансеризация детей от 2-х до 17 лет в Донецкой Народной Республике была запущена по поручению Президента РФ Владимира Путина прошлой осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР в рамках объявленной Президентом РФ массовой диспансеризации обследовали почти 70 тысяч детей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что в проведении профосмотров медикам помогали коллеги из других регионов России.

- По состоянию на 11 марта в ДНР осмотрено 69 422 ребенка, - заявил Пушилин.

По его словам, проведение профосмотра детей уже полностью завершили в шести городах и шести районах Республики. Сейчас выездные бригады трудятся в Макеевке. Как оказалось, у половины обследованных детей были впервые поставлены диагнозы.

- Дети с выявленными заболеваниями направлены на консультации к специалистам учреждений здравоохранения для определения дальнейшей тактики лечения, - пояснил Денис Пушилин.

Лидер ДНР также добавил, что в этом году российские власти направили на проведение углубленного профосмотра детей в новых регионах свыше 1,4 миллиарда рублей. Это позволит ускорить темпы работы медиков, а значит, предупредить возможные заболевания.

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