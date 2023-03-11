В ЛНР из-за вспышки ОРВИ на дистанционное обучение перешли еще 10 школ

Дистанционный формат обучения является вынужденной мерой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 10 школах ЛНР из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) учащихся перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики со ссылкой на Луганскую республиканскую санэпидстанцию.

Там отметили, что по причине болезни учебные заведения не посещают свыше двадцати процентов школьников.

- В связи с отсутствием по болезни более 20% учащихся приостановлен учебный процесс (в очном формате) в 10 образовательных учреждениях, - заявили в ведомстве.

Как поясняли ранее в Минздраве, дистанционный формат обучения во время вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ является вынужденной мерой, которая позволит учащимся планомерно получать знания, не прерывая образовательный процесс.

Тем временем медики зарегистрировали превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в Луганске - на 0,7%, Краснодоне - на 12,3% и в Лутугинском районе - на 9,6%. В целом же уровень заболеваемости простудой и гриппом в Республике на 26% ниже допустимого эпидпорога.

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