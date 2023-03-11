В ДНР возобновили добычу полезных ископаемых в освобожденных районах

Одними из перспективных направлений в Республике считают добычу каолина, редкоземельных металлов, гранита, а также строительного песка, необходимых для восстановления региона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В освобожденных районах ДНР возобновили добычу полезных ископаемых. Ведутся разработки семи месторождений, где добывают гранит, каолин, песок и производят щебень. Об этом сообщил в комментарии ДАН заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Ежиков.

- На семи месторождениях в освобожденных районах Республики уже возобновлена добыча. Еще на ряде объектов ведутся подготовительные работы, - проинформировал он.

По словам вице-премьера, имеется ввиду возобновление добычи гранита и производство щебня на Анадольском, Каранском, Хлебодаровском месторождениях гранита, Гранитном месторождении граносиенитов, Чердаклинском месторождении сиенитов. Кроме того, специалисты снова начали добывать песок на Краснополянском месторождении, а каолин - на Екатериновском месторождении.

Напомним, ранее сообщалось, что на освобожденных в 2022 году территориях ДНР находятся 39 месторождений твердых полезных ископаемых. На 15 из них уже введено внешнее управление и возобновлена добыча.

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