В ДНР начнут добычу в 15 месторождениях строительного камня

Добыча строительного камня даст возможность пополнять бюджет ДНР. Фото: Ежиков/ТГ

На освобожденных в 2022 году территориях Донецкой Народной Республики находится 39 месторождений твердых полезных ископаемых. На 15 из них уже введено внешнее управление и возобновлена добыча. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

—15 из 39 объектов — месторождения строительного камня, в основном магматических пород. Это наиболее востребованные месторождения при восстановлении старых и строительстве новых объектов и дорог. На них введено внешнее управление, возобновлена добыча и в ближайшее время, когда заработают новые формирующиеся геологические структуры, состоится оформление прав недропользователей, — рассказал зампред.

Ежиков подчеркнул, что добыча камня будет пополнять бюджет Республики, даст возможность проводить строительные работы из местных материалов высокого качества и рабочие места для жителей Донецкой Народной Республики.

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