В Мариуполе ведут подготовку к полноценному запуску трамвайного маршрута

Совсем скоро в городе начнут ходить трамваи. Фото: ТГ/Солнцев

В Мариуполе готовятся к полноценному запуску трамвайного маршрута. Благодаря помощи шефов из Питера здесь идет восстановление внутригородского транспортного сообщения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который встретился с посетившим Республику губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

- Обсудили, что удалось сделать в подшефном городе-побратиме Мариуполе, - пояснил он.

По словам Пушилина, регион-куратор передал в подшефный город около 100 автобусов. Помимо этого, в Мариуполе силами специалистов северной столицы России восстановлены и ремонтируются ряд социальных объектов и жилой квартал по проспекту Ленина, а также два объекта маневренного фонда для размещения горожан, утративших жилье.

- Впереди много планов, но уже сейчас видно, как преображается Мариуполь, а в этом есть значительный вклад питерцев, за что им большое спасибо, - заявил Денис Пушилин.

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