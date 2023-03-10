В ЛНР продолжаются масштабные восстановительные работы

В Алчевске строители из Ингушетии проводят работы на трех недостроенных девятиэтажках. Фото: Правительство ЛНР

Восстановлением Луганской Народной Республики вплотную занимаются федеральные заказчики, сотрудники Военно-строительного комплекса и десятки регионов-шефов. Работы последних выполняются при координации Минстроя России. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин ранее сообщил, что планы восстановления жилья и инфраструктуры рассчитаны на 2023–2025 годы.

Марат Хуснуллин. Фото: Пресс-служба Стройкомплекса РФ

КВАРТИРЫ ДЛЯ ЛИШИВШИХСЯ КРОВА ЖИТЕЛЕЙ

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы украинских националистов, в Республике продолжаются масштабные восстановительные работы.

- Возвращение к мирной жизни, приведение всех сфер и уровня жизни граждан новых территорий к российским стандартам - это приоритет, обозначенный президентом страны, - подчеркнул врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

В прошлом году в ЛНР были восстановлены 1 750 объектов, среди которых более 300 - социально-культурного значения.

В Алчевске строители из Ингушетии проводят работы на трех недостроенных девятиэтажках. Фото: Правительство ЛНР

- В этом вопросе нельзя выделить «основные». Например, десятки блочно-модульных котельных, поставленных не только шефами-регионами, но Фондом развития территорий, помогли жителям Республики пережить эту зиму. Естественно, это важно. Или вот здание медучреждения в небольшом селе Смоляниново, разрушенное обстрелами националистов и восстановленное Тамбовской областью. Разве это не важно? А отдельные жилые многоэтажки, пострадавшие под обстрелами нацистов? Да, это не республиканский масштаб, но благодаря ему люди могут обратиться за помощью по месту жительства, имеют крышу над головой.

Больше 70 школ, десятки детских садов, больниц, объектов водоснабжения, свыше 500 километров дорог в прошлом году были восстановлены в Республике. Все это важно, чтобы жители каждого города и района чувствовали себя комфортно, - рассказал руководитель Республики.

В Алчевске строители из Ингушетии проводят работы на трех недостроенных девятиэтажках. Фото: Правительство ЛНР

По словам Леонида Пасечника, в этом году к восстановлению уже запланировано более 1 700 объектов, в том числе более 700 жилых многоэтажек и более 250 объектов социальной сферы. И этот план не окончательный. По мере согласования проектов он будет расширен и дополнен.

Уже известно, что в Северодонецке, Кременной, Рубежном и Лисичанске более 1,6 тысяч многоэтажек, поврежденных из-за обстрелов ВСУ, восстановят до 2025 года.

Сейчас в ЛНР ведутся ремонтно-восстановительные работы в 111 жилых многоэтажках, 20 частных домах и 42 социально значимых объектах. Также, специалисты выполняют реконструкцию 12 объектов водо- и теплоснабжения.

- С наступлением благоприятных погодных условий объемы и темпы выполнения работ будут только расти. Мы уверены, что все задачи, которые поставило Правительство России, Минстрой РФ и руководство Республики, будут выполнены в срок, - прокомментировал «КП» министр строительства и ЖКХ ЛНР Игорь Жарков.

В Алчевске строители из Ингушетии проводят работы на трех недостроенных девятиэтажках. Фото: Правительство ЛНР

ПОМОЩЬ РЕГИОНОВ-ШЕФОВ

С весны прошлого года регионы РФ взяли шефство над городами и районами ДНР и жизнь в них закипела. Вологодская область поможет в этом году восстановить 25 социально значимых объектов в подшефном Алчевске.

Один из основных объектов - Алчевская детская городская поликлиника №1. В здании также расположены детское и взрослое инфекционные отделения. Из-за ракетного обстрела в учреждении выбиты окна, поэтому объект внесен в план мероприятий по восстановлению объектов социальной инфраструктуры на 2023 год. В ближайшее время предстоит закрыть тепловой контур здания, установив в нем новые оконные блоки взамен поврежденных. В прошлом году строители Вологодской области отремонтировали там крышу.

В одном из корпусов Донбасского государственного технического института пострадало остекление. Этот объект также внесен в план восстановления. Ремонт кровли требуется в Алчевской социально-экономической гимназии.

В населенных пунктах, где есть необходимость, устанавливают новое оборудование, подключают блочно-модульные котельные. Фото: Правительство ЛНР

- Вся работа, которую мы обязались выполнить в прошлом году, была сделана. В новом плане мероприятий на 2023 год и учреждения, пострадавшие в результате последних обстрелов, - отметил первый заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

В другом районе ЛНР - Свердловском - строители из Красноярского края восстановили 51 объект. В списке - 40 многоэтажек, семь школ, две больницы, детский сад и спортивная школа.

В планах на этот год - реконструкция Дворца культуры имени Свердлова, где будут также располагаться современная библиотека и молодежный центр.

ТЕПЛО И ВОДА

Параллельно с восстановлением и строительством жилья в ЛНР ведется работа на объектах и сетях теплоснабжения. Там, где есть необходимость, устанавливают новое оборудование, подключают блочно-модульные котельные.

В прошлом году в ЛНР были восстановлены 1 750 объектов. Фото: Правительство ЛНР

- При восстановлении новых регионов сталкиваемся с разными задачами. Одна из критически важных - обеспечить стабильную подачу тепла и воды в дома и социальные объекты. Причем, где-то коммунальные системы приходится восстанавливать практически с нуля в сложнейших условиях, - рассказал Марат Хуснуллин.

Например, чтобы поскорее подать тепло в дома Лисичанска, Горского и Золотого в ЛНР, бурим скважины, чтобы установить и подключить к сетям блочно-модульные котельные. Их работа позволит обеспечить теплом около 10 тысяч человек.

Скважины будут также использоваться для организации водоснабжения в Лисичанске. Для этого установят водонапорные башни.

СПРАВКА «КП»

По данным Правительства ЛНР, в 2022 году в Республике проведен капитальный ремонт 42,8 километров железнодорожных путей и более 418 километров автодорог. 200 километров дорог восстановил Минтранс РФ, 150 км - шефы-регионы, остальные - отремонтированы по соответствующей госпрограмме.

Реконструировано 5 мостов и 5 путепроводов. Во втором квартале 2023 года в ЛНР будут завершены восстановительные работы еще на двух мостах.

В 2023 году после запуска регионального Фонда развития промышленности запланировано выделение порядка 1 млрд рублей на восстановление промышленных предприятий региона. Данная мера господдержки предусматривает реализацию более чем 20 проектов.

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