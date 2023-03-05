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Политика4 марта 2023 21:07

Год педагога и наставника

Колледжи в ЛНР начнут готовить специалистов для ключевых отраслей экономики. Что еще запланировано?
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Учителя изо дня в день отдают частичку своей большой и щедрой души ученикам.

Учителя изо дня в день отдают частичку своей большой и щедрой души ученикам.

ПРИВЛЕЧЬ УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛУ

Во многих школах ЛНР уже открылись педагогические классы. Это - шанс для детей, у которых есть склонность к профессии педагога, определиться со своим будущим еще в школе и понять, готовы ли они посвятить свою жизнь воспитанию и обучению. В таких классах ребята получают психолого-педагогическую подготовку. Программа предусматривает специальные учебные курсы, а также индивидуальные и групповые занятия.

После окончания педагогического класса продолжить свое образование по выбранному профилю учащиеся смогут в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко (ЛНУ). За почти вековую историю своего существования вуз подготовил десятки тысяч учителей, которые сегодня работают не только в образовательных учреждениях ЛНР, но и других регионов РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.

- Система непрерывного педагогического образования позволяет готовить будущих учителей уже со школьной скамьи, - отметила директор Луганского гуманитарно-экономического лицея-интерната Елена Кононова, рассказывая об участии своих учащихся в проекте «ПедКласс в гостях у ПедВУЗа».

8 февраля на торжественном открытии Года педагога и наставника в Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) выступила выпускница педагогического класса, студентка первого курса Института филологии и социальных коммуникаций ЛГПУ Анастасия Гогишвили.

Будущий учитель русского языка и литературы рассказала, что обучение в педагогическом классе и неоднократное посещение педагогического университета в рамках проекта «ПедКласс в гостях у ПедВУЗа» помогло ей окончательно определиться с выбором профессии. Анастасия отметила авторитетность фигуры учителя в жизни каждого учащегося и поделилась, что в будущем мечтает стать педагогом-наставником.

КАДРЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Заместитель председателя правительства ЛНР Анна Тодорова заявила, что колледжи республики готовы принять участие в заявленной Владимиром Путиным программе подготовки специалистов для ключевых отраслей экономики.

Президент в ходе Послания Федеральному Собранию поручил подготовить в предстоящие пять лет для ключевых отраслей по обеспечению безопасности и конкурентоспособности страны миллион профессиональных рабочих. Он также предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов в системе высшего образования, срок обучения может составить от четырех до шести лет.

- Мы все заинтересованы в этом, потому что программа профессионалитета дает возможность в более короткие сроки подготовить большее количество квалифицированных работников для нужд наших предприятий, для того чтобы развивалась промышленность, чтобы развивались другие сферы, где очень востребованы специалисты такого уровня, - отметила Анна Тодорова.

При этом она уверена, что показатели ЛНР будут ничем не хуже, чем у соседних регионов.

- У нас достаточно большое количество колледжей, которые уже хотят, уже интересуются, и коллеги из соседних регионов им уже дают наставления, как необходимо перестроить свою работу, - пояснила заместитель председателя правительства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Благодаря помощи педагогов из других регионов РФ ученики будут аттестованы

Виктория Мартес.

Виктория Мартес.

В Луганскую Народную Республику приезжают учителя из Российской Федерации обучать школьников. В ЛНР дефицит педагогов, поэтому такая помощь как нельзя кстати. Сейчас в Краснодоне работают три преподавателя из Тюмени. Два учителя физкультуры и еще один - русского языка и литературы.

Когда в Донбассе началась специальная военная операция, преподаватель русского языка и литературы из Тюмени Виктория Мартес искала варианты, как помочь его жителям. Первое, что ей пришло в голову, стать волонтером, добровольцем.

- Поскольку я не медик и не повар, меня не взяли, - вспоминает Виктория Ивановна. - Когда Тюменская область взяла шефство над Краснодоном, я обратилась в обладминистрацию. Мною двигало желание быть нужной там, где моя помощь требовалась больше всего.

В Краснодоне Виктория Мартес в командировке. Она преподает русский язык и литературу с 8-го по 11-й класс в одной из общеобразовательных школ.

- Здесь у ребят почти три года был дистанционный режим обучения, и даже сейчас устойчивый интернет есть не у всех. Можете представить, какой уровень подготовки у них был! Ну ничего, наверстали, - отметила Виктория Ивановна.

К счастью, теперь краснодонские школьники будут аттестованы. Им выдадут аттестаты с оценками и по русскому языку и литературе.

КСТАТИ

Более 9 тысяч педагогов ЛНР уже прошли обучение в России. Об этом «КП» сообщил министр образования и науки республики Иван Кусов. Он отметил, что сейчас процесс обучения учителей, чиновников и директоров по федеральным государственным образовательным стандартам продолжается.

- Учителя - предметники, начальной школы, воспитатели детских садов, преподаватели среднего профессионального образования проходят обучение в филиале Академии Министерства просвещения РФ, расположенном в Ростове-на-Дону. Для директоров учреждений - отдельные курсы в Москве, - рассказал Иван Кусов.

По его словам, много организаций, которые дополнительно предлагают свою помощь в повышении квалификации. Это и вузы-партнеры, и образовательный центр «Сириус» (Сочи). Еще курсы обучения по единым стандартам организованы на базе Луганского государственного педагогического университета. Там уже повысили свою квалификацию несколько тысяч педагогов.

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