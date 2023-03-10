В ДНР из-за вспышки африканской чумы свиней объявили карантин еще в ряде подсобных хозяйств и аграрных предприятий

В ряде хозяйств зафиксирована вспышка болезни Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Карантин по африканской чуме свиней был объявлен еще в некоторых населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Соответствующее распоряжение под № 42 подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Уточняется, что из-за вспышки болезни ограничения ввели в 15 подсобных хозяйствах и аграрных предприятиях города Тельманово и села Гранитное, а также на территории свалки в селе Луково Тельмановского района. В Старобешевском районе карантин объявили в одном подсобном хозяйстве и охотничьих угодьях села Новоселовка.

Помимо этого, вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована также на территории исправительной колонии в городе Кировское на востоке Республики.

Еще одним распоряжением властей введен карантин по бешенству на территории подсобного хозяйства в поселке Старобешево.

Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких хозяйствах трех городов ДНР был объявлен карантин по бешенству и африканской чуме свиней. Ограничения введены в двух подсобных хозяйствах Макеевки и Моспино, а также в Снежнянской исправительной колонии.

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