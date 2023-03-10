В ДНР и ЛНР появились управления вневедомственной охраны Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны - те же сотрудники полиции, они проходят соответствующую профессиональную подготовку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой и Луганской Народных Республиках создали управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правительства.

- Создать: федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Донецкой Народной Республике», федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Луганской Народной Республике», - сказано в распоряжении.

Из документа следует, что аналогичные управления будут сформированы также и в других новых регионах РФ - Запорожской и Херсонской областях.

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