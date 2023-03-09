Российская авиация уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ на Авдеевском направлении

ВКС РФ нанесли точечные удары по украинским позициям. Фото: t.me/nm_dnr

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли точечные удары по выявленным разведкой целям на Авдеевском направлении, в результате чего вооруженные формирования Украины понесли потери. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

- Наша авиация нанесла ряд точечных ударов по выявленным разведкой целям противника на Авдеевском направлении, - говорится в сообщении.

В результате точных ударов уничтожены 2 пункта временной дислокации, а вместе с ними поражены 7 единиц бронетехники, 3 единицы автотехники, также уничтожено до 60 украинских националистов.

- Помимо двух ПВД полностью уничтожен склад с боеприпасами противника, - рассказали в НМ ДНР.

Ранее на том же Авдеевском направлении российская авиация уничтожила 3 единицы бронетехники, 2 единицы автотранспорта и до 20 человек личного состава украинских вооруженных формирований.

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