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НовостиПолитика9 марта 2023 13:56

Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Кировском районе Донецка

Поврежден также жилой дом
Виктория ПОДАРОВА
Еще двое мирных жителей Республики стали жертвами обстрелов ВФУ (архивное фото)

Еще двое мирных жителей Республики стали жертвами обстрелов ВФУ (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины днем обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Их госпитализировали. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района со стороны украинских карателей сегодня днём пострадали двое мирных жителей. Осколочные ранения получили мужчины 1975 и 1987 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы, — отметил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что повреждения получил частный жилой дом на улице Вакуленчука. Около 12:25 по району было выпущено три снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в Галициновке.

Напомним, что в результате утреннего обстрела Волновахи были повреждены 18 автобусов. Из-за это в городе было полностью парализовано пассажирское сообщение.

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