Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Кировском районе Донецка

Еще двое мирных жителей Республики стали жертвами обстрелов ВФУ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины днем обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Их госпитализировали. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района со стороны украинских карателей сегодня днём пострадали двое мирных жителей. Осколочные ранения получили мужчины 1975 и 1987 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы, — отметил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что повреждения получил частный жилой дом на улице Вакуленчука. Около 12:25 по району было выпущено три снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в Галициновке.

Напомним, что в результате утреннего обстрела Волновахи были повреждены 18 автобусов. Из-за это в городе было полностью парализовано пассажирское сообщение.

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