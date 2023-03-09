В ЛНР стартовала процедура подачи документов для участия в предварительном голосовании к предстоящим выборам

По словам кандидата, для него это был ответственный шаг. Фото: ЛИЦ

В Луганском региональном отделении партии «Единая Россия» стартовала процедура подачи документов для участия в предварительном голосовании к предстоящим сентябрьским выборам в депутаты Народного Совета ЛНР. Первым зарегистрировался секретарь Луганского регионального отделения ЕР, председатель парламента Республики Денис Мирошниченко.

Он признался, что для него это был ответственный шаг. И отметил, что очень важно, что такой практике предварительного голосования в России исполнилось уже 14 лет.

- Для нас это будет первая практика именно как полноценного субъекта Российской Федерации, поэтому это, безусловно, очень ответственно и важно, - сказал кандидат в депутаты.

По словам Мирошниченко, «Единая Россия» сделает все необходимое, чтобы предварительное голосование в ЛНР было безопасным и организованным.

- Мы создадим абсолютно все условия для того, чтобы, в первую очередь, все, кто хотят поучаствовать, они примут участие и, конечно же, те люди, которые захотят сделать свой выбор за того или иного кандидата, - заявил он.

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