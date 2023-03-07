В ЛНР запустили процедуру предварительного голосования к сентябрьским выборам

Секретарь Луганского отделения партии ЕР Денис Мирошниченко возглавил оргкомитет. Фото: ЛИЦ

Президиум политсовета Луганского регионального отделения партии «Единая Россия» (ЕР) дал старт процедуре подготовки к предварительному голосованию по отбору кандидатов партии на предстоящие в сентябре региональные и местные выборы. Расширенное заседание президиума провел секретарь Луганского отделения партии Денис Мирошниченко. Об этом сообщила пресс-служба отделения.

В ОРГКОМИТЕТ ВОШЛИ 13 ЧЕЛОВЕК

На заседании был сформирован Луганский организационный комитет по проведению предварительного голосования. В него вошли 13 человек – члены партии и представители общественности, а возглавил его Мирошниченко. Оргкомитет будет находиться по адресу: Луганск, улица Карла Маркса, 7 (в здании Луганского регионального отделения партии ЕР).

- Сегодня мы приняли ключевое решение по запуску предварительного голосования. Мы создали организационный комитет, который будет им заниматься. Для территории ЛНР это новая практика. Наш оргкомитет разъяснит жителям, что такое предварительное голосование, как принять в нем участие и для чего его проводит «Единая Россия», - сказал Мирошниченко.

Напомним, что ЕР проводит предварительное голосование на протяжении последних лет. Успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом партии на выборах всех уровней. Традиционно оно проходит в мае.

Ранее в руководстве ЕР разъяснили особенности проведения предварительного голосования в новых субъектах РФ. В частности, процедура отбора кандидатов на выборы будет проходить как в онлайн-режиме, по аналогии с другими регионами России, так и очно.

ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ СОВЕТ СТОРОННИКОВ

Кроме того, на заседании политсовета был сформирован Луганский региональный совет сторонников партии «Единая Россия», в который вошли 18 человек. Председателем совета стал директор департамента социально-гуманитарной и воспитательной работы Луганского государственного университета имени Владимира Даля Дарина Черепаха.

- Мы создали Луганский региональный совет сторонников партии. Эта практика не нова, и мы не отстаем от наших коллег их других регионов. Уверен, что благодаря нашим сторонникам мы сможем сделать еще больше во благо наших жителей и нашей Республики, - отметил Мирошниченко.

Члены президиума регионального политсовета ЕР также назначили регионального координатора партийного проекта "ПолитСтарт". Им стал депутат Народного Совета ЛНР Денис Колесников.

Решением президиума ответственным по вопросам деятельности партийных гуманитарных центров и оказания гуманитарной помощи и поддержки населения на территории ЛНР стал депутат Народного Совета Республики Владимир Санкин.

Напомним, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова проинформировала, что Центризбирком планово готовится к выборам в новых регионах в единый день голосования 10 сентября.

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