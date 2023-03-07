Промышленные предприятия ЛНР получат поддержку федерального Правительства

Сергей Горохов (справа) рассказал Денису Мантурову (в центре) и Леониду Пасечнику о планах по расширению производства. Фото: Скриншот видео Правительство РФ

Для промышленных предприятий ЛНР открываются большие перспективы в развитии. Они получат поддержку федерального Правительства. Об этом стало известно во время приезда в Республику заместителя председателя Правительства – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Вместе с врио Главы ЛНР Леонидом Пасечником вице-премьер посетил в Луганске завод трубопроводной арматуры «Маршал» и авиаремонтный завод.

ЗАВОД «МАРШАЛ» ПОСТРОИТ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

Частный завод «Маршал» является одним из крупнейших предприятий Луганска. Выпускает широкий ассортимент шаровых кранов для тепло-, газо-, водоснабжения, нефтяной, газодобывающей и химической промышленности.

Предприятие оборудовано современными станками с ЧПУ (числовым программным управлением), испытательными стендами, имеет собственные лаборатории, конструкторское бюро, литейный цех и обеспечивает полный цикл производства продукции.

Завод «Маршал» имеет собственные лаборатории и испытательные стенды. Фото: ЛЗТА «Маршал»

В период активных боевых действий летом 2014 года производство на предприятии было приостановлено, однако уже к концу 2014-го завод возобновил выпуск продукции. Основным рынком ее сбыта является Россия. Покупателями шаровых кранов, произведенных на «Маршале», являются практически все основные компании российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

В планах компании – создание индустриального парка и расширение производства.

- Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» нуждается в таких видах государственной поддержки как предоставление займов из Фонда развития промышленности на покупку оборудования под 1% сроком до 7 лет и субсидирование процентных ставок по договорам кредитной линии для приведения процентной ставки заемщика к 3% годовых, - рассказал «КП» председатель совета директоров Группы компаний «Маршал» Сергей Горохов.

Он отметил, что приобретение нового оборудования позволит предприятию не только повысить конкурентоспособность продукции с импортозамещающим потенциалом, но и увеличить объем выпуска, что в конечном итоге положительно скажется на росте заработных плат работников завода.

- Использование предприятием кредитной линии даст возможность пополнять оборотные средства, приобретать больше сырья и материалов для выпуска готовой продукции, сделать цикл производства максимально непрерывным, что будет весомой поддержкой для развития ЛЗТА «Маршал» и роста доходов его сотрудников, - заявил Горохов.

Поддержка государства положительно скажется на росте заработных плат работников завода «Маршал». Фото: Скриншот видео Правительство РФ

КОМПЕНСИРУЮТ ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Денис Мантуров после осмотра завода и общения с руководителями отметил, что предприятие может воспользоваться федеральными мерами государственной поддержки – получить компенсацию затрат на создание промышленной инфраструктуры (в рамках постановления Правительства № 1119 от 30.10.2014 года) и подать заявку на получение льготного займа Фонда развития промышленности.

Леонид Пасечник поручил Правительству ЛНР оказать помощь заводу в подаче такой заявки.

- Завод «Маршал» находится в очень хорошем состоянии, но требуют решения проблемы расширения рынка сбыта, инвестиций. Правительство России готово оказать нам поддержку в разрешении всех этих вопросов, – сообщил руководитель Республики.

КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОКАЗАЛОСЬ В ПРОСТОЕ

Государственный Луганский авиационный ремонтный завод (ЛАРЗ) после восьмилетнего простоя получил возможность возобновить производство.

Предприятие имеет богатую 90-летнюю историю. Это один из самых старых авиационно-ремонтных заводов бывшего СССР. Здесь ремонтировались двигатели для гражданских и военных самолетов, в частности для МиГ-27, а также вертолетов Ми-8. Также производился капитальный ремонт главных вертолетных редукторов. ЛАРЗ первым в авиаремонтной сети Украины получил сертификат качества по требованиям международного стандарта ISO 9001.

На ЛАРЗ ремонтировались двигатели для истребителей-бомбардировщиков МиГ-27 и вертолетов Ми-8. Фото: ЛАРЗ

Накануне 2014 года завод работал на оборону Украины и приносил хорошую прибыль. ЛАРЗ входил в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики Украины. До 90 процентов составляли заказы из десятков стран мира, где эксплуатируется советская авиатехника.

За время боевых действий в Донбассе на территорию завода попало более 150 снарядов, в том числе, и в испытательный цех. Поэтому на предприятии долгое время велись восстановительные работы.

Большой проблемой стал разрыв хозяйственных связей и трудности выхода на внешние рынки из-за необходимости сертификации продукции. Сказывался статус непризнанной республики. Предприятие оказалось в тяжелейшем положении, а сотни квалифицированных сотрудников вынуждены были уехать в поисках работы.

- Зарплаты на заводе кое-как выплачиваются, но скопились долги за несколько месяцев. Поэтому многие подались в Россию. Слышал, что даже Китай интересуется нашими специалистами, - говорит слесарь Николай. - Но теперь мы стали Россией. Надеемся, что у нас будут заказы. А если производство оживет, то и смогут вернуться уехавшие коллеги. По крайней мере, те, у кого здесь жилье и семьи оставались.

ПОЛТОРА ГОДА НА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Денис Мантуров и Леонид Пасечник осмотрели на ЛАРЗ мощности по производству и ремонту авиационных двигателей и вертолетных редукторов. Сделали вывод, что предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства и сервисного обслуживания востребованной продукции.

- Провели беглую экспертную оценку и пришли к выводу, что находящийся в простое завод может быть восстановлен и, безусловно, будет работать на наше общее благо, - сказал руководитель ЛНР.

Денис Мантуров осмотрел на ЛАРЗ мощности по производству и ремонту авиационных двигателей и вертолетных редукторов. Фото: Скриншот видео Правительство РФ

Вице-премьер РФ отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу завода. К решению этой задачи по поручению Дениса Мантурова подключится Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию «Ростех».

- И примерно через полтора года предприятие должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы, – подчеркнул Мантуров.

Он также сообщил, что будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение.

Леонид Пасечник поручил Правительству Республики во взаимодействии с федеральным центром и российскими корпорациями провести инвентаризацию возможностей и проблем авиаремонтного завода. Руководитель ЛНР выразил благодарность Правительству Российской Федерации, которое оказывает максимальную помощь в интеграции и восстановлении промышленного потенциала Луганщины.

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