На освобожденной территории ДНР открыли четыре десятка автозаправок

Новая автозаправочная станция появилась в Мангуше. Фото: mintek-dnr.ru

На освобожденной территории ДНР открыли сорок третью по счету автозаправочную станцию. Она расположена в поселке Мангуш недалеко от Мариуполя. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Республики.

- Всего на освобожденной территории функционирует 16 операторов рынка ГСМ - 43 АЗС, - проинформировали там.

Уточняется, что новая заправка расположена на улице Одесской, 5 в Мангуше, она относится к сети автозаправочных станций госпредприятия «Республиканская топливная компания».

В данное время продажа топлива на этой АЗС осуществляется по талонам. Мера вынужденная, как пояснили в ведомстве. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы экстренных служб и предприятий, которые участвуют в восстановлении и жизнеобеспечении населенного пункта.

Отметим, что в конце января «РТК» открыла первую свою АЗС в городе Мариуполь. Планировалось открыть там также еще восемь автозаправок и три станции - в Волновахе.

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