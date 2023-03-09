Количество автобусных рейсов, связывающих ДНР и Ростовскую область, возросло

В текущем году были добавлены новые рейсы. Фото: Минтранс ДНР

Количество автобусных рейсов, которые связывают Донецкую Народную Республику с соседней Ростовской областью, возросло на треть. Об этом сообщили ДАН в правительстве области.

- По состоянию на конец 2022 года, перевозки между Ростовской областью и ДНР составляли 20 рейсов в сутки. В 2023 году пассажирские перевозки возросли на 6 рейсов в сутки, - заявили там.

Власти уточнили, что админцентры двух регионов связывают 11 рейсов. Ежедневно по одному рейсу совершают автобусы, связывающие Ростов-на-Дону с Горловкой, Снежным, Торезом и Ясиноватой. Между Таганрогом и Донецком следуют два прямых рейса, а между Таганрогом и Новоазовском, Снежным, Торезом - один.

В текущем году добавили по одному рейсу на маршруты сообщением Ростов-на-Дону - Мариуполь и Краснодар - Бердянск, по два - между Ростовом-на-Дону и Мелитополем, а также Бердянском.

Напомним, ранее сообщалось, что Ростовская область поможет ДНР наладить железнодорожное сообщение с другими российскими регионами. Для этого предлагается восстановить движение по простаивавшему с 2007 года железнодорожному пути для наращивания перевозок.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Луганске запустили новый автобусный маршрут, соединяющий восточную и южную части города

Пусть следования транспорта будет пролегать из квартала Якира до квартала Южный (подробнее)