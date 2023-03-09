Заводу «Лугамаш» в ЛНР выделили около 100 миллионов рублей на развитие

Промышленность региона активно восстанавливается после боевых действий и времен украинских властей. Фото: lifelug.su

Заводу «Лугамаш» в ЛНР предоставили 99,4 миллиона рублей субсидии. Государственную поддержку окажут также 12 новых предприятиям Республики. Средства выделит Фонд развития промышленности. Об этом сообщила представитель Луганской Народной Республики в Совете Федерации РФ Дарья Лантратова.

По ее словам, промышленность региона активно восстанавливается после боевых действий и попустительства времен украинских властей. В Республике создан Фонд развития промышленности и принята целевая программа развития промышленных предприятий на 2022-2024 годы. Основной акцент в данное время делается на восстановлении инфраструктуры.

- Профинансирован первый проект ООО «Лугамаш» на сумму 99,4 миллиона рублей. Уже сейчас готовятся получить субсидии на развитие 12 новых предприятий, - рассказала сенатор.

Как отметила Лантратова, предприниматели смогут подать заявку на получение льготного займа в размере от 5 до 100 миллионов рублей. Деньги можно будет направить на разработку новой продукции и техническое обновление.

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