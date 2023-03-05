Комбайн совместного производства ДНР и Сибири будет добывать алмазы в Якутии

Комбайн будет использоваться для проведения горнопроходческих работ на алмазодобывающем предприятии. Фото: ТГ/Хоценко

Проходческий комбайн, созданный Ясиноватским машиностроительным заводом совместно с двумя компаниями из Томска и Кемерово, поступит на алмазодобывающее предприятие Якутии. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Проходческий комбайн, произведенный нашим Ясиноватским машиностроительным заводом в рамках кооперации с предприятиями „Ильма“ (Томск) и „ТоргИнвест“ (КЭМЗ Кемерово), будет использоваться для проведения горнопроходческих работ на алмазодобывающем предприятии Якутии. Техника полностью отвечает программе импортозамещения, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Он отметил, что производства нашей Республики постепенно становятся на рабочие рельсы. И сейчас главное, чтобы меры поддержки, которые власти могут предоставить крупным предприятиям, отвечали их запросам.

Ранее сообщалось, что Донецк и Томск договорились вместе модернизировать промышленные предприятия ДНР. Речь, в частности, шла о применении в Республике научных инноваций томских ученых.

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