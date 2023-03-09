В освобожденном Старобельске открылось отделение ЦМРБанка

Отделение банка находится по адресу: улица Центральная, 34 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В освобожденном городе Старобельск в ЛНР открыли отделение ЦМРБанка. Его сотрудники помогут жителям быстро адаптироваться к работе в правовом поле РФ. Об этом сообщили в Правительстве Республики со ссылкой на финансовое учреждение.

- ЦМРБанк открыл новый дополнительный офис в Старобельске, - проинформировали там.

Сообщается, что отделение банка находится по адресу: улица Центральная, 34. Клиенты смогут воспользоваться привычными банковскими услугами и сервисами для бизнеса, такими как открытие счета или подключение к системе «Интернет-банк», оплата товаров и услуг, оформление депозита или взятие кредита, осуществление денежных переводов.

- Для комфорта клиентов главный акцент сделан на технологии дистанционного обслуживания, качестве банковских продуктов и услуг, прозрачности тарифов и индивидуальном подходе, - заявили в банке.

Отметим, ранее сообщалось, что ЦМРБанк открыл свое отделение в Луганске.

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