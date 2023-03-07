В ДНР до конца года реорганизуют ОСМД в ТСЖ

Восстановление домов и инфраструктуры продолжается в Новоазовском и других районах Республики (архивное фото)

До конца 2023 года все ОСМД, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики, реорганизуют в товарищество собственников жилья (ТСЖ). Основная цель ТСЖ — благоустройство прилегающей территории, решение вопросов эксплуатации и содержания общего имущества, а также предоставление коммунальных услуг жителям дома. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

— В Республике уже приступили к подготовительным работам по созданию и оформлению ТСЖ. На сегодняшний день проводятся собрания в домах ОСМД, которым необходимо до конца года пройти перерегистрацию организаций, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Правление ТСЖ избирается большинством голосов жильцов и занимается текущими вопросами управления и эксплуатации дома. Все вопросы, которые существенно влияют на жизнь в многоквартирном доме, будут решаться на общем собрании собственников.

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