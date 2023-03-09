В ЛНР сообщили, какие направления аграрного сектора будут субсидировать

Поддержка отрасли позволит стабилизировать финансово-экономическое положение в Республике и нарастить объемы производства. Фото: Минагропром ЛНР
В Луганской Народной Республике назвали направления, по которым будут субсидировать аграриев совместно с Минсельхозом РФ. О мерах государственной поддержки сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.
Там уточнили, что такая поддержка будет оказана по следующим направлениям:
- субсидии на проведение агротехнологических работ;
- субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей;
- субсидии на стимулирование производства молока;
- субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности;
- адресная поддержка действующих предприятий агропромышленного комплекса с цель сохранения рабочих мест (возмещение части затрат на производство мяса и яиц).
Как отметили в ведомстве, поддержка отрасли позволит стабилизировать финансово-экономическое положение в Республике и нарастить объемы производства. Дополнительную информацию о порядке предоставления субсидий можно узнать на официальном сайте министерства.
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