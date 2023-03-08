В Новоазовском районе ДНР восстанавливают больницу, которая не ремонтировалась более 20 лет

В Новоазовске идет капремонт центральной районной больницы. Фото: ТГ/Солнцев

В Новоазовском районе ДНР приступили к ремонту самой крупной больницы. Восстановительными работами занимаются строители из Московской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый зампредседателя Правительства Республики Евгений Солнцев.

Он уточнил, что здание больницы не видело ремонта более 20 лет, и сейчас его ждет капитальная переделка.

- Работы много: замена систем тепло-, водо- и энерго-снабжения, установка новых окон и дверей, отделка помещений, благоустройство территории, - пояснил чиновник.

По словам Солнцева, после того, как сам больничный корпус приведут в порядок, его оснастят новым медоборудованием.

Он также подчеркнул, что сейчас регион-куратор составляет перечень дальнейших работ в районе на ближайшие два года.

- Регион-шеф уже думает о завтрашнем дне: на сегодня не только утвержден план восстановления инфраструктуры Новоазовска на 2023 год, но уже составляется перечень работ на 2024-2025 годы. И это не может не радовать, - заявил Евгений Солнцев.

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