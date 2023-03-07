Иркутская область восстановила 55 объектов в ЛНР за прошлый год

Восстановление новых регионов России продолжается. Фото: Минстрой РФ

За прошлый год Иркутская область восстановила в населенном пункте Кировское в Луганской Народной Республике 55 объектов, среди которых шесть — социальные учреждения. Специалисты заменили кровлю и закрыли тепловой контур в двух школах, а также заменили два участка водовода. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

— В школе №1 провели капитальный ремонт: усилили каркас конструкций, установили новые инженерные коммуникации, обновили окна, двери. На территории оборудовали спортивную и детскую площадки. В школе №3 усилили кровлю актового зала, отремонтировали и сам актовый зал. В плавательном бассейне усилили несущие конструкции, обшили потолок и заменили систему освещения, — отметили в ведомстве.

В минстрое добавили, что ремонт коснулся и жилых многоквартирных домов. Строители отремонтировали кровлю в 23 домах, в 14 из них также частично заменили окна и двери.

— Замена 2 участков водовода улучшила водоснабжение потребителей. Бесперебойную подачу электроэнергии обеспечат 4 новых комплекта трансформаторных подстанций. Специалисты благоустроили и сквер им. Ленина, — рассказали в министерстве

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