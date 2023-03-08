Денис Пушилин отметил стойкость женщин Донбасса

Хрупкие и нежные, перед лицом опасности они становятся невероятно сильными. Фото: ТГ/Пушилин

Все самое лучшее, что есть в этом мире, связано с образом женщины. Она - воплощение мудрости и милосердия. Именно с ней в этот мир приходит сама жизнь. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

Руководитель Республики отметил стойкость женщин Донбасса.

- Хрупкая и нежная, перед лицом опасности она становится невероятно сильной. Незримо стоит за спиной мужчины, оберегая его своей любовью. И мы, мужчины, это чувствуем и ценим, - заявил он.

По словам Пушилина, на долю жительниц региона сегодня выпали тяжелые испытания. Но все, что делают сегодня мужчины - и те, кто идет в бой на передовой, и те, кто ежедневно под обстрелами обеспечивает безопасность тыла - они делают для любимых женщин: бабушек, мам, сестер, жен и дочерей.

Лидер ДНР пожелал всем женщинам здоровья, любви и скорейшего победного мира - чтобы их жизнь стала спокойной и счастливой.

- Пусть в вашей душе царит весна, а в домах - счастье! - подчеркнул он.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

«Вы олицетворяете жизнь и красоту»: Леонид Пасечник поздравил женщин с главным весенним праздником

Лидер ЛНР поблагодарил представительниц прекрасного пола за их доброту, заботу и мудрость (подробнее)