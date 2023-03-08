«Вы олицетворяете жизнь и красоту»: Леонид Пасечник поздравил женщин с главным весенним праздником

Леонид Пасечник поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил всех женщин с праздником 8 Марта. Он отметил, что именно благодаря им в домах луганчан всегда сохраняются тепло и уют. В свете их материнской любви и заботы растут дети, а их поддержка, доброта и неиссякаемая энергия вдохновляют мужчин двигаться вперед.

- Во все времена вы олицетворяете жизнь и красоту, оберегаете такие важные непреходящие ценности, как семья, верность, любовь, - подчеркнул он.

По словам Пасечника, в столь тяжелое для Луганщины время женщины проявили свойственные Донбассу железный характер и стойкость, взяв на свои хрупкие плечи совсем неженскую работу и обеспечивая мужчинам надежный тыл.

- Как наши бабушки в годы Великой Отечественной войны, вы ждете возвращения защитников домой, и эти молитвы, эта вера согревают и берегут наших бойцов, ведут их к Победе! - отметил он.

Леонид Пасечник поблагодарил представительниц прекрасного пола за их чуткость, заботу и мудрость.

- Пусть свет и счастье никогда не покидают вас. Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! - пожелал лидер ЛНР.

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