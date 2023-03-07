Денис Пушилин: Женщины Донбасса всегда вызывали восхищение активной жизненной позицией

Денис Пушилин встретился с активистками Союза женщин России. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в преддверии Международного женского дня встретился с представителями Донецкого регионального отделения Союза женщин России (СЖР). Во встрече принимали участие председатели отделений СЖР в городах и районах ДНР, активисты и координаторы проектов организации.

«В НАШЕЙ КОМАНДЕ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН»

- Женщины Донбасса всегда вызывали восхищение активной жизненной позицией. Что бы ни происходило в Республике: и хорошие, и тяжелые периоды, которые переживает Донецкая Народная Республика, – вы во многих процессах в авангарде, – отметил Денис Пушилин.

Он привел в качестве примера конкурс «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», где участие женщин составило около 50 %, в то время как в рамках всероссийского проекта традиционно участвуют 20 % женщин от общего числа конкурсантов.

- Это, наверное, особая черта наших девушек, женщин, наших прекрасных любимых жен, матерей, дочерей, коллег по работе. Мы всегда от того, что вы рядом с нами, становимся сильнее – все мужчины. Поэтому со всем справимся и обязательно победим, – подчеркнул глава региона.

Председатель Донецкого регионального отделения СЖР, заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова рассказала о направлениях деятельности организации и проделанной работе.

- Донецкое региональное отделение Союза женщин России было создано 13 декабря 2022 года. За вот этот короткий период мы уже создали 14 местных советов, в нашей команде более двух тысяч женщин, и скажу, что активность наших женщин растет. В планах у нас создание советов по всем городам и районам, и за это короткое время мы уже выработали направления. Самое важное – это, конечно же, помощь военнослужащим. Это также работа с вдовами. Мы планируем открыть многофункциональный центр по поддержке семей, – проинформировала Мартьянова.

ОТКРОЮТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ

Подробнее об этом направлении рассказала активист СЖР, координатор проекта «За семью» Юлия Ивахно. Ее муж погиб, защищая Родину и свои убеждения. Она поделилась опытом работы семейного МФЦ в Волгограде, с которым ознакомилась в ходе недавней поездки в этот город, и подчеркнула, что такой центр крайне необходим в Республике.

Юлия Ивахно рассказала о целях создания многофункционального центра по поддержке семей. Фото: АГ ДНР

- Это центр комплексной поддержки семьи, притом в самом широком смысле: и многодетные семьи, и одинокие родители, и полные семьи, которые в определенный период времени оказались в затруднительной жизненной ситуации. Этот центр оказывает психологическую помощь, юридическое консультирование, в случае необходимости – материальную и вещевую помощь, – рассказала она.

По словам Юлии Ивахно, главная цель – дать дорожную карту, план выхода из сложной жизненной ситуации, направления к действию.

Активист СЖР отметила, что проекту всего пять лет, но он уже хорошо себя зарекомендовал. Регионы России на конкурсной основе получают финансирование на открытие таких центров, а города Донбасса вне конкурсной основы в этом году могут претендовать на его открытие.

Юлия Ивахно обратилась за поддержкой к врио Главы ДНР по развитию этого направления работы.

- На мою поддержку можете рассчитывать, – ответил Денис Пушилин и обратился к Юлии Ивахно. - Ваш супруг отдал самое дорогое – все, что у него было. Конечно же, вы абсолютно правильно сделали, что заняли активную позицию, потому что вы понимаете, что есть еще такие же девушки, женщины, которым нужна помощь. Вы в себе нашли силы, и теперь будет правильно им оказать и помощь, и поддержку.

Денис Пушилин подчеркнул, что увековечить память о героях – святая обязанность.

В ДНР отделение СЖР за короткий период создало 14 местных советов. Фото: АГ ДНР

Руководитель Республики также отметил важность деятельности по возрождению института многодетной семьи и популяризации моды на многодетность. Он назвал абсолютно справедливым решение Президента Российской Федерации Владимира Путина о поддержке в новых субъектах семей с детьми, родившихся с 2007 года.

Далее участницы встречи рассказали Денису Пушилину о своих реализованных проектах и планах на будущее.

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